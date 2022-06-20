Сумські військові отримали нагороди Особовий склад підрозділів територіальної оборони Сумщини отримав відзнаки від Президента України.

Орденом «Богдана Хмельницького» ІІІ ступеня та орденом «За мужність» ІІІ ступеня було заохочено військовослужбовців 117 бригади ТРО Збройних Сил України, що з перших днів війни мужньо і самовіддано, разом із побратимами тримають оборону і виконують бойові завдання в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Суми».

Нагороди вручив генерал-майор Олександр Нестеренко, побажавши особовому складу продовжувати сумлінно і чесно виконувати військовий обов’язок на вірність українському народові.

Також під час зустрічі з військовослужбовцями, від благодійників, народних депутатів, Сумської ОВА на чолі з Дмитро Живицький, командувачем ОТУ «Суми» було передано тактичні квадрокоптери для виконання завдань з розвідки та виявлення ворожих сил противника.

Оперативно-тактичне угруповання "Суми"