Сумські військові отримали нагороди

Орденом «Богдана Хмельницького» ІІІ ступеня та орденом «За мужність» ІІІ ступеня було заохочено військовослужбовців 117 бригади ТРО Збройних Сил України, що з перших днів війни мужньо і самовіддано, разом із побратимами тримають оборону і виконують бойові завдання в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Суми».
Нагороди вручив генерал-майор Олександр Нестеренко, побажавши особовому складу продовжувати сумлінно і чесно виконувати військовий обов’язок на вірність українському народові.
Також під час зустрічі з військовослужбовцями, від благодійників, народних депутатів, Сумської ОВА на чолі з Дмитро Живицький, командувачем ОТУ «Суми» було передано тактичні квадрокоптери для виконання завдань з розвідки та виявлення ворожих сил противника.
Оперативно-тактичне угруповання "Суми"