За минулу добу піротехніки Сумщини знищили 60 вибухонебезпечних предметів

2 липня на території Сумської області піротехніки Міжрегіонального центру швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій (м. Ромни) виявили на території Сумського району 1 артилерійський снаряд. Того ж дня, було знищено ще 60 раніше виявлених вибухонебезпечних предметів.
Рятувальники вкотре звертаються до громадян бути уважними та обережними і при виявленні вибухонебезпечних предметів ні в якому разі їх не торкайтесь, не намагайтесь розібрати або перенести, відійдіть від місця знахідки на безпечну відстань, не менше 100 метрів та зателефонуйте до екстрених служб за номерами 101 та 102.
За минулу добу піротехніки Сумщини було виявлено 7 вибухонебезпечних предметів та знищено 69 раніше виявлених...
За минулу добу піротехніки Сумщини виявили та знищили 8 вибухонебезпечних предметів...
22 травня на території Сумщини піротехніки Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Ромни) виявили 29 одиниць вибухонебезпечних предметів....
травня піротехніки Міжрегіонального центру швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій (м. Ромни) виявили та знищили на території Сумщини...
27 квітня піротехніками Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Ромни) на території Сумщини було виявлено 1153, з них знищено...