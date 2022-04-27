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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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За минулу добу піротехніки Сумщини знищили 60 вибухонебезпечних предметів

За минулу добу на Сумщині піротехніки ДСНС виявили 1 вибухонебезпечний предмет та ще 60 знищили.

2 липня на території Сумської області піротехніки Міжрегіонального центру швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій (м. Ромни) виявили на території Сумського району 1 артилерійський снаряд. Того ж дня, було знищено ще 60 раніше виявлених вибухонебезпечних предметів.
Рятувальники вкотре звертаються до громадян бути уважними та обережними і при виявленні вибухонебезпечних предметів ні в якому разі їх не торкайтесь, не намагайтесь розібрати або перенести, відійдіть від місця знахідки на безпечну відстань, не менше 100 метрів та зателефонуйте до екстрених служб за номерами 101 та 102.

Общество Піротехніки
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