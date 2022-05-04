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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 11:20486

У бєлгороді заявили про руйнування 11 будинків

Про руйнування та потерпілих, начебто від дій української сторони, заявляють в своїх Телеграм каналах губернатори суміжних з Україною російських курської та білгородської областей.

"Полчаса назад в Белгороде была слышна серия громких звуков. Горит частный жилой дом по улице Маяковского, 23. Все оперативные службы работают на месте.
Есть трое пострадавших. Их уже доставили в больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается. Причины произошедшего выясняются, предположительно сработало ПВО".

"Вместе с мэром города Белгорода Антоном Ивановым обошел жилые дома и поговорил с жителями. Предварительная информация на данную минуту: есть частичные разрушения 11 многоквартирных домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова. А также не менее 39 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова разрушено частично, из них 5 полностью.
Под руководством моих заместителей Константина Полежаева и Владимира Базарова и мэра города Антона Иванова будет осуществлён подомовой и поквартирный обход с целью фиксации разрушений. Сегодня подрядные организации проведут все необходимые замеры и начнут восстановительные работы. Буду снимать с контроля жилые дома только тогда, когда будет получена расписка от жителей, что все восстановлено и претензий к качеству нет. Повторюсь: всю необходимую помощь жителям окажем.
По пострадавшим: на данный момент четверо, 2 человека доставлены в больницу: мужчина и ребёнок 10 лет. Мужчина сейчас находится в тяжёлом состоянии. Двое людей осмотрены на месте. Вся необходимая помощь медиков оказывается. На данный момент есть информация о трёх погибших".

Такі повідомлення зробив у своєму телеграм каналі губернатор білгородщини в'ячеслав гладков.

Губернатор курської області заявив, що "причини того, що сталося, з'ясовуються, імовірно спрацювало ППО"

Общество Бєлногод Обстріл
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