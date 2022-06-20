Поліція за добу задокументувала 19 ударів ворога по Сумщині Протягом минулої доби під ворожим вогнем перебували 2 населені пункти області. Жертв та постраждалих, а також пошкоджень інфраструктури, на щастя, немає.

Ворог обстріляв села Старикове та Бачівськ Шосткинського району. Загалом зафіксовано 19 ударів.

За даними фактами відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Шановні громадяни, не піднімайте невідомі предмети та не чіпайте нерозірвані снаряди. У разі їх виявлення відразу повідомляйте на спеціальну лінію поліції. Поліція залишається на варті безпеки.