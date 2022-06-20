Поліція за добу задокументувала 19 ударів ворога по Сумщині

Ворог обстріляв села Старикове та Бачівськ Шосткинського району. Загалом зафіксовано 19 ударів.
За даними фактами відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Шановні громадяни, не піднімайте невідомі предмети та не чіпайте нерозірвані снаряди. У разі їх виявлення відразу повідомляйте на спеціальну лінію поліції. Поліція залишається на варті безпеки.
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