На Сумщині в ДТП загинули водій з пасажиркою Подія сталася вчора, близько 23 години, на автодорозі неподалік села Грузьке, що на Кролевеччині.

Як попередньо встановили працівники поліції, 40-річний місцевий житель, рухаючись на автомобілі Ford Fusion, не впорався з керуванням. Внаслідок чого транспортний засіб з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом.

У результаті зіткнення водій та 40-річна пасажирка від отриманих травм померли на місці події.

У поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Слідство триває.