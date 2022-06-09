На Сумщині в ДТП загинули водій з пасажиркою

Як попередньо встановили працівники поліції, 40-річний місцевий житель, рухаючись на автомобілі Ford Fusion, не впорався з керуванням. Внаслідок чого транспортний засіб з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом.
У результаті зіткнення водій та 40-річна пасажирка від отриманих травм померли на місці події.
У поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Слідство триває.
Водій легковика допустив наїзд на малолітнього велосипедиста, в результаті чого 11-річний хлопець отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні....
Про це у вечірньому зведенні Сумської ОВА....
Внаслідок зіткнення з легковиком, велосипедист помер на місці пригоди. За даним фактом правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження та проводять першочергові...
17 червня, близько 19-ї години, патрульні отримали повідомлення про ДТП на вулиці Героїв Крут....
Поліцейські відкрили кримінальне провадження за даним фактом та встановлюють всі обставини події....