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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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Сумський каратист взяв участь у Дитячій прем’єр-лізі в Хорватії

Karate 1. Youth League у хорватському Поречі зібрав цього року 1957 юних атлетів із 55 країн світу.

Андрій Косарич - єдиний спортсмен від сумського клубу «Прогрес», що брав участь у цьому етапі дитячої Прем‘єр Ліги. У його категорії змагались 54 спортсмена.

У першому раунді сумчанин виграв у першого номера категорії 2:1, тим більше господаря змагань. Далі Андрій програв словацькому спортсмену 0:5, який виграв наступні три поєдинки і вийшов у фінал, надавши нашому земляку можливість змагатись за «бронзу». У втішних поєдинках спочатку виграш 7:3 у чеха, а далі прикрий програш нідерландцю по перевазі першого балу, хоча рахунок був 4:4. Суперник потім впевнено виграв наступний бій і взяв «бронзу».

Отже цього разу 7-е місце без медалі (на етапі в Італії Андрій взяв «срібло»), але із отриманим гарним досвідом.

Це перший турнір Андрія із початку війни, і без особистого тренера поряд.

Було видно, що не вистачало впевненості у веденні двобоїв, розповів тренер спортсмена Ігор Угніч.

Спорт
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