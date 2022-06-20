У Білопіллі збили 16-річного велосипедиста

Виїздом на місце події встановлено, що врезультаті зіткнення автомобіля ВАЗ 2113, під керуванням
27-річного чоловіка, та 16-річного велосипедиста, останній отримав тілесні ушкодження. Бригадою швидкої медичної допомоги його доставлено до лікарні.
Поліцейські встановлюють причини та обставини події.
Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».
Поліція Сумщини