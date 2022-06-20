За минулу добу на Сумщині піротехніки ДСНС виявили 12 вибухонебезпечних предметів 1 липня на території Сумщини піротехніки Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Ромни) виявили 12 вибухонебезпечних предметів, серед яких артилерійські снаряди, мінометна міна, граната та гранатометні постріли.

Небезпечні знахідки було виявлено на території Охтирського, Сумського та Конотопського районів.

Рятувальники вкотре звертаються до громадян бути уважними та обережними в разі виявлення вибухонебезпечних та інших підозрілих предметів, не наближатися до них, а тим більше не чіпати, не намагатися перенести або розібрати. Не користуйтесь поблизу засобами зв’язку, відійдіть на безпечну відстань, тим шляхом, яким прийшли не менше 100 метрів. Попередьте про можливу небезпеку оточуючих та зателефонуйте в оперативні служби за номерами «101» та «102». Бережіть себе та не нехтуйте застереженнями!

ГУ ДСНС України в Сумській області