Сумські поліцейські припинили діяльність телеграм-каналу, через який розповсюджувалися наркотики

Так, під час огляду мобільного телефону вказаного чоловіка, поліцейські виявили фотозображення з координатами місцевості. В подальшому за вказаними місцями розташування правоохоронці виявили згортки замотані в ізолюючу стрічку, у яких знаходилась особливо небезпечна психотропна речовина – PVP.
Наразі відносно зловмисника вже обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
За даним фактом слідчі Сумського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ст. 307 Кримінального кодексу України. Слідство триває.
Поліція Сумщини