Сумські поліцейські припинили діяльність телеграм-каналу, через який розповсюджувалися наркотики У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що раніше судимий за майнові злочини 40-річний чоловік здійснював збут наркотичних засобів та психотропних речовин. З цією метою зловмисник і створив у месенджері спеціальний канал, за допомогою якого розповсюджував заборонені речовини.

Так, під час огляду мобільного телефону вказаного чоловіка, поліцейські виявили фотозображення з координатами місцевості. В подальшому за вказаними місцями розташування правоохоронці виявили згортки замотані в ізолюючу стрічку, у яких знаходилась особливо небезпечна психотропна речовина – PVP.

Наразі відносно зловмисника вже обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За даним фактом слідчі Сумського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ст. 307 Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Поліція Сумщини