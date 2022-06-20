Поліція документує наслідки обстрілів населених пунктів Сумщини російськими військами

Ворог обстріляв населені пункти Глухівщини та Білопільщини. Загалом зафіксовано 191 ударів, найбільше «прильотів» по Глухівщині.
Руйнувань зазнали 7 приватних господарств, житловий будинок, лінії електропередач. Одна мирна жителька отримала поранення.
За даними фактами відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Шановні громадяни, не піднімайте невідомі предмети та не чіпайте нерозірвані снаряди. Окупант масово розповсюджує фейки, тож довіряйте виключно офіційним джерелам інформації. Поліція залишається на варті безпеки.
Поліція Сумщини