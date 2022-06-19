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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Вчера 23:5933

Сьогодні рашисти випустили 270 снарядів і мін по 7 громадам Сумщини

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Сумщина

Ситуація станом на 22:00 1 липня 2022

Протягом дня, починаючи з дев'ятої ранку росіяни випустили більше 270 мін, ракет та снарядів різного калібру по території Сумщини.

Під ворожим вогнем опинилися: Білопільська, Новослобідська, Шалигінська,  Есманьська, Великописарівська, Глухівська та Краснопільська громади.

У Шалигінській громаді постраждала 64-річна жінка: вона як раз працювала на городі, як почався обстріл. Її поранило уламком російського снаряду.

Є також і пошкоджена інфраструктура: будинки мирних мешканців, фермерські господарства, електромережі та водонапірна башта. Точна кількість і характер руйнувань - з'ясовується.

На відео - будинок цивільних мирних людей на Білопільщині, який розбили вороги.

На фото також Глухівська громада. Щонайменше три будинки зруйновані.

Фото
Общество
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