У сумської освіти – новий керівник - подружка нардепа Скрипки Як повідомив заступник міського голови Сум Станіслав Поляков, 1 липня колективу управління освіти та науки Сумської міськради був представлений новий керівник.

Розпорядженням міського голови на посаду начальника управління з 1 липня була призначена Неля Вікторівна Вербицька. Як виявилося, вона була єдиною кандидаткою, що подала заяву та документи на вакансію керівника. Антоніна Данильченко, яка очолювала освіту Сум, пішла на заслужений відпочинок (звільнена з посади за власним бажанням у зв’язку з досягненням пенсійного віку), пише Ваш шанс.

- Заяву про призначення Неля Вербицька подала до відділу кадрів, інших не надходило, - уточнив Станіслав Поляков. – Те, що у Антоніни Данильченко був ювілей, ні для кого не було секретом. Тож чому інші бажаючі не скористалися можливістю – мені невідомо. Згідно з наданими документами, кандидатура Вербицької відповідала кваліфікаційним вимогам начальника самостійного управління органу місцевої ради: вища освіта не нижче ступеня магістра (спеціаліста), вільне володіння державною мовою, стаж роботи в органах місцевого самоврядування на посадах держслужби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій – не менше двох років. Неля Вербицька чотири роки очолювала НВК у Недригайлівському (тепер Роменському) районі, працювала педагогом у Сумській школі №10.

Призначення, за словами заступника мера, відбулося без конкурсу, адже на період воєнного стану особи призначаються без конкурсного відбору – на підставі поданої заяви. «Додам, що після припинення чи скасування воєнного стану (не пізніше шести місяців) буде оголошено конкурс. Граничний строк перебування особи на посаді, яку призначено в такий спосіб, становить 12 місяців після скасування воєнного стану. На сьогодні в галузі освіти дуже багато роботи – ЗНО, підготовка навчальних закладів до роботи в новому навчальному році, підготовка до опалювального періоду та інше, тож управління не могло лишатися без керівника. Згідно з законодавством, немає ніяких заперечень – стаж, освіта, необхідний досвід відповідають. Тож кандидатура Нелі Вербицької буда погоджена. Підстав для відмови не було. Людина буде працювати, а після закінчення війни, як і передбачає ЗУ «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану», буде проведений конкурс».

Подейкують, що нава керівниця є близькою подругою нардепа від Сум Тетяни Скрипки. Працювала до того вчителем початкової школи.