Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 11:48124

Сумський боксер відібрався на чемпіонат Європи

З 27 червня по 1 липня у місті Рахів (Закарпатської області) відбувся Всеукраїнський турнір найсильніших боксерів-юніорів 2006-2007 р.н.

Вихованець Сумської міської дитячо-юнацької спортивної школи «Спартак» Валентин Дударенко виборов «золото». Таким чином він здобув путівку на чемпіонат Європи.

Підготував спортсмена Левченко Григорій Федорович.

Спорт
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

Мер Тростянця відвідав World Urban Forum у Польщі
Сегодня 13:11
Мер Тростянця відвідав World Urban Forum у Польщі
Сегодня 13:11
Сумські поліцейські припинили діяльність телеграм-каналу, через який розповсюджувалися наркотики
Сегодня 12:48
На Сумщині наклали арешт на майно вартістю понад 30 млн грн, яке належить юрособам з рф
Сегодня 12:42
Сумський боксер відібрався на чемпіонат Європи
Сегодня 11:48
У сумської освіти – новий керівник - подружка нардепа Скрипки
Сегодня 11:06
Конотопчанка зі збірною стартувала у відборі Євроліги
Сегодня 10:18
Конотопська лікарня отримала гуманітарну допомогу з Італії
Сегодня 09:53
Ніч на Сумщині була тихою
Сегодня 09:36
У Липоводолинській громаді планують змінити назви 29 вулиць
Сегодня 08:48
Рашисти сіють паніку навколо теми можливого нападу Білорусі на Україну
Сегодня 08:04
Сьогодні рашисти випустили 270 снарядів і мін по 7 громадам Сумщини
Вчера 23:59
view counter

Статьи

Вступ-2022: розпочалася реєстрація електронних кабінетів для випускників 11-х класів
Сегодня 13:06
На Сумщині йде підготовка до навчального року в нових реаліях
Вчера 15:13
Кому війна… Частина 1
30.06.2022 11:11
Почему стоит выбрать Samsung при покупке планшета
28.06.2022 16:19
Допомога по частковому безробіттю для роботодавців Сумщини: порядок, умови, тривалість
27.06.2022 12:26
Історична віха: Україна – кандидат на членство в ЄС
27.06.2022 11:57
Дві війни на одне життя. Спогади бабусі, що живе у Сумах, про події Другої Світової
23.06.2022 11:28
"Живемо одним днем" – мешканці Юнаківки про життя за 10 кілометрів від Росії
23.06.2022 09:22
"Наче вдруге народився". Мешканці села Тур’я розповіли про наслідки обстрілів Краснопільської громади
22.06.2022 20:47
Українці, які постраждали від агресії рф, можуть отримати компенсацію від 5 000 до 30 000 євро
22.06.2022 14:16
Серіал "Спадок Терещенків": Суспільне про 100 років життя топових меценатів держави
22.06.2022 09:52
Сумчанам нагадують правила поведінки у спеку
20.06.2022 15:49
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Чорний телефон (Скотт Дерріксон, 2021)
Чорний телефон (Скотт Дерріксон, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
18.45
Посіпаки: Становлення лиходія (Кайл Балда, Бред Еблесон, 2022)
Посіпаки: Становлення лиходія (Кайл Балда, Бред Еблесон, 2022)
Кино Планета Кіно
12.00; 13.30; 15.30; 19.00
Світ Юрського періоду: Домініон (Колін Треворроу, 2022)
Світ Юрського періоду: Домініон (Колін Треворроу, 2022)
Кино Планета Кіно
10.45; 12.50; 15.40; 18.00
Щоденник гопника (Івіца Зубак, 2017)
Щоденник гопника (Івіца Зубак, 2017)
Кино Планета Кіно
18.45
Елвіс (Баз Лурманн, 2022)
Елвіс (Баз Лурманн, 2022)
Кино Планета Кіно
11.00; 14.00; 17.45
Я - панда (Домі Ші, 2022)
Я - панда (Домі Ші, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Морбіус (Даніель Еспіноса, 2022)
Морбіус (Даніель Еспіноса, 2022)
Кино Планета Кіно
15.15

Фото

18
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
53
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
39
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.