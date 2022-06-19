Росіяни запланували обстріли України з курської області, – розвідка

1 липня адміністрація Тьоткіно сповістила місцевих жителів про те, що впродовж дня їх можуть турбувати гучні звуки. І одразу заспокоїли, що триватиме робота по знищення цілей у рамках "спецоперації" – саме так росіяни називають війну проти України.
За даними Генштабу ЗСУ, керівництво Республіки Білорусь продовжує надавати військову підтримку рф для війни проти України....
Війська країни-агресора РФ за вихідні 25-26 червня випустили Україною від 60 до 80 ракет, загальна вартість яких становить $150-200 млн....
Про це повідомляє очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький....
Такі новини оприлюднила Сумська ОВА....
Губернатор курської області Роман Старовойта каже, що 19 червня на територію РФ залетів безпілотник, та зкинув боєзаряд на хутір Кучерові....