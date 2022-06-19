Росіяни запланували обстріли України з курської області, – розвідка Росіяни запланували обстріли України з курської області. Вони попередили про це місцевих жителів, щоб ті не лякалися гучних звуків.

1 липня адміністрація Тьоткіно сповістила місцевих жителів про те, що впродовж дня їх можуть турбувати гучні звуки. І одразу заспокоїли, що триватиме робота по знищення цілей у рамках "спецоперації" – саме так росіяни називають війну проти України.

Селище тьоткіно межує з Сумською областю. Тож закликаємо місцевих жителів бути особливо уважними та обережними й при будь-якій загрозі спускатися в укриття, повідомляє 24tv.ua.