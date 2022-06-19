У Сумській громаді визначилися з переліком топонімів, які пропонують «дерусифікувати»

Склала такий робоча група з проведення експертного обговорення дерусифікації топонімів у Сумській міській територіальній громаді.

До переліку увійшли 184 топоніми на території міста та - 33 по старостинським округам.

При його формуванні враховували як пропозиції мешканців громади, так і напрацювання експертної спільноти.

Нагадаємо, з 23 травня по 23 червня тривав збір пропозицій від жителів громади через гугл-форму. Надійшло 129 звернень з ідеями щодо перейменування. Зауважимо, що серед пропозицій сумчан були такі, що дублювали один одного, а також такі, що вже потрапили до уваги науковців, краєзнавців та експертів. Тож вони майже стовідсотково були враховані робочою групою.

Додамо, що користувалися також напрацюваннями, які були зроблені фахівцями у попередні роки та актуалізовані членами робочої групи.

Крім того, детально проаналізовано із залученням старост топоніми у населених пунктах старостинських округів.

Враховані й петиції, які подавалися активно мешканцями громади.

До такого переліку потрапили й вулиці, у назвах яких раніше вкралися помилки, наприклад, неправильне написання прізвищ особистостей, на честь яких вони були названі.

Тепер робоча група приступила до наступного етапу – формування пропозицій нових, проукраїнських, назв для сумських топонімів.

Серед пріоритетів: повернення історичних назв, увічнення видатних українських діячів та подій, особливо, пов’язаних з минулим та сьогоденням нашої громади й Сумщини, а також з розвитком європейської й світової історії та культури тощо.

Сумська громада має позбавитися від чужих для неї символів, маркерів колишнього російського минулого, завершити фактично деколонізацію місцевих топонімів. Натомість відродити національну самоідентичність, свою унікальність та власну систему цінностей.

Нагадаємо, що робоча група свої напрацювання має надати міському голові до 23 липня. Надалі рішення прийматиме міська рада.

СМР