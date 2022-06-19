У Шостці дільничні офіцери поліції викрили крамничну крадійку

Жінка розповіла, що переглядаючи запис із камер відеонагляду з торгівельної зали магазину, вони побачили невідому відвідувачку, яка викрала з полиць косметичні засоби на загальну суму майже 700 гривень.
Опираючись на відеозапис з крамниці, дільничні офіцери поліції провели ряд пошукових заходів і встановили особу зловмисниці. Нею виявилася 24-річна шосткинка. Її розшукали та допитали.
Наразі частину викраденого правоохоронці вже вилучили та найближчим часом повернуть власникам.
У поліції відносно жінки відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.
Поліція Сумщини