Підписано меморандуми про взаєморозуміння та співпрацю між Конотопською громадою та литовськими партнерами

Результатом зустрічі стало підписання двох Меморандумів:
- про взаєморозуміння між ГЗ Паневежською Республіканською лікарнею, КНП КМР “Конотопська центральна районна лікарня імені академіка Михайла Давидова” та Конотопською міською радою;
- про взаєморозуміння та співпрацю між литовською компанією «NEVDA» та Конотопською міською територіальною громадою.
Меморандумами передбачені основні напрями співробітництва з Литвою:
- співпраця у сфері медичної освіти, спеціалізації та підвищення кваліфікації медичних кадрів за кордоном, співробітництво в галузі науково-клінічних та лабораторних досліджень інноваційних медичних технологій, проведення спільних наукових та науково- практичних заходів, обмін студентами тощо;
- впровадження електронних сервісів та систем управління громадою у різних галузях: врядування, освіта, культура, економіка.
Під час розмови з ректоркою Вільнюського університету прикладних наук Жиманайте ЯНКАУСКЕНЕ досягнуто домовленостей щодо взаємодії в сфері освіти.
Сторони переконані, що співпраця буде ефективною, взаємовигідною та продуктивною.
Конотопська міська рада