Підписано меморандуми про взаєморозуміння та співпрацю між Конотопською громадою та литовськими партнерами 30 червня відбулась онлайн-зустріч робочої групи на чолі з міським головою Артемом СЕМЕНІХІНИМ з представниками литовських компаній та закладів за участі Віце Посла, Радника Посла з економічних питань Маріуса ЯНУКОНІСА.

Результатом зустрічі стало підписання двох Меморандумів:

- про взаєморозуміння між ГЗ Паневежською Республіканською лікарнею, КНП КМР “Конотопська центральна районна лікарня імені академіка Михайла Давидова” та Конотопською міською радою;

- про взаєморозуміння та співпрацю між литовською компанією «NEVDA» та Конотопською міською територіальною громадою.

Меморандумами передбачені основні напрями співробітництва з Литвою:

- співпраця у сфері медичної освіти, спеціалізації та підвищення кваліфікації медичних кадрів за кордоном, співробітництво в галузі науково-клінічних та лабораторних досліджень інноваційних медичних технологій, проведення спільних наукових та науково- практичних заходів, обмін студентами тощо;

- впровадження електронних сервісів та систем управління громадою у різних галузях: врядування, освіта, культура, економіка.

Під час розмови з ректоркою Вільнюського університету прикладних наук Жиманайте ЯНКАУСКЕНЕ досягнуто домовленостей щодо взаємодії в сфері освіти.

Сторони переконані, що співпраця буде ефективною, взаємовигідною та продуктивною.

Конотопська міська рада