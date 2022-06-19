У Липоводолинській громаді планують змінити назви 29 вулиць Тривають громадські обговорення з питання про перейменування назв вулиць і провулків, які містять російське походження.

Робочою групою визначено перелік вулиць по Липоводолинській селищній територіальній громаді та збираються пропозиції по перейменуванню. В зв’язку із воєнним станом на території України, громадське обговорення проводиться шляхом надання пропозицій у формі електронної консультації та в письмовій формі.

Громадське обговорення проекту рішення про перейменування вулиць триватиме до 1 серпня 2022 року.

Зауваження щодо обговорення проекту рішення селищної ради подавати відділу організаційно – кадрової роботи Липоводолинської селищної ради за адресою: 42500, вулиця Роменська, 10 смт Липова Долина або надсилати електронною поштою: ldol_sr@ukr.net.

Пропозиції громадян будуть доведені до відома депутатів селищної ради та враховані при прийнятті рішення щодо перейменування.

За пропозицією робочої групи сформовано проект рішення сесії Липоводолинської селищної ради.

Перелік назв вулиць та провулків на території Липоводолинської селищної територіальної громади, що містять російське походження та підлягають перейменуванню:

№ з/п Населений пункт Назва вулиці/провулку смт Липова Долина вул. 1 Травня вул. Гагаріна вул. Горького вул. Ковпака вул. Лермонтова вул. Некрасова вул. Пушкіна вул. Суворова вул. Щепкіна провул. 1-ий Лермонтова провул. Щепкіна с. Байрак вул. Першотравнева с. Берестівка вул. Московська вул. Червона Гірка с. Іванівка вул. 1 Травня вул. Чкалова с. Кімличка вул. Гагаріна вул. Луначарського вул. Першотравнева с. Лучка вул. Гагаріна с. Московське вул.Горького вул.Смольна с. Новосеменівка вул. Першотравнева с. Побиванка пров. 2-ий Шкільної с. Семенівка вул. Пушкіна вул. Ч.Слобідська с-ще Суха Грунь вул. Московська вул. Першотравнева с. Яловий Окіп вул. Гагаріна

Під час вибору нових найменувань враховуватися рекомендовано історичні назви місцевостей, географічні особливості територій та пам’ять про відомих особистостей історії України.