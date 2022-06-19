Суд зобов’язав підприємство відшкодувати збитки за розорювання земель РЛП «Сеймський» Господарський суд Сумської області задовольнив позовні вимоги Державної екологічної інспекції у Сумській області до Державного підприємства «Вирівське».

Суть позовної заяви полягала у стягненні з підприємства збитків, заподіяних внаслідок розорювання та нецільового використання земель природно-заповідного фонду.

Зокрема, у серпні 2021 року під час планової перевірки ДП «Вирівське» екоінспектори виявили факт вирощування кукурудзи майже на 35 га земель Єзуцького заказника, який входить до складу регіонального ландшафтного парку «Сеймський». За даним фактом Інспекція одразу звернулася до Сумської обласної прокуратури. Крім цього, фахівцями було нараховано 1 488 979 гривень збитків за умисне знищення частини об'єкта природно-заповідного фонду. Саме цю суму шкоди у повному обсязі суд і зобов’язав стягнути з держпідприємства.

Державна екологічна інспекція у Сумській області