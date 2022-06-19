Тростянецька шоколадна фабрика подарувала місту автобус Своєчасний і корисний подарунок отримала Тростянецька громада від шоколадної фабрики Mondelēz International: ще один автобус «ATAMAN» для здійснення пасажирських перевезень.

Урочиста подія відбулася за участі представників шоколадної фабрики. В. о. міського голови Наталія Ковальова вручила Подяку Тростянецької міської ради компанії Mondelēz International «за важливу підтримку та неоціненну допомогу Тростянецькій міській територіальній громаді у придбанні автобусу ATAMAN АО92Н6.

Співробітник компанії Костянтин Старосила зазначив: «Компанія Монделіс у ці важкі часи допомагає усім громадам, які постраждали від військової агресії російських загарбників. Декілька тижнів тому ми передали Тростянцю електрогенератори й дизельне пальне. На прохання Тростянецької міської ради, придбали цей автобус, за сприяння Благодійного фонду «Приятелі дітей». Сподіваємося, що він закриє потреби, які наразі є в перевезенні мешканців по території громади».

Тростянецька міська рада