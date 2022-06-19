У мерії Сум відмовилися надавати інформацію про зарплати чиновників

У листі за підписом першого заступника міського голови Михайла Бондаренка йдеться про те, що органи місцевого самоврядування не зобов’язані надавати таку інформацію.
При цьому готували відповідь замість 5 робочих днів, цілих 20.
Проте дозволили звертатися до кожної посадової особи окремо, бо вони не приховують від громадськості інформацію про власну зарплату та інші виплати.
Що ж, ми так і зробимо.
Що цікаво, деякі комунальні підприємства СМР надіслали відповіді на запити. А в Сумській міській раді знайшлися ті, хто майже місяць тягнув і не дотягнув…
Про зарплати чиновників ОДА та облради .прокуратури та поліції можна почитати тут.