У мерії Сум відмовилися надавати інформацію про зарплати чиновників Данкор медіа отримало відповідь на запит про доступ до публічної інформації стосовно зарплат мера міста, його заступників, керівників структурних підрозділів, а також комунальних підприємств і закладів.

У листі за підписом першого заступника міського голови Михайла Бондаренка йдеться про те, що органи місцевого самоврядування не зобов’язані надавати таку інформацію.

При цьому готували відповідь замість 5 робочих днів, цілих 20.

Проте дозволили звертатися до кожної посадової особи окремо, бо вони не приховують від громадськості інформацію про власну зарплату та інші виплати.

Що ж, ми так і зробимо.

Що цікаво, деякі комунальні підприємства СМР надіслали відповіді на запити. А в Сумській міській раді знайшлися ті, хто майже місяць тягнув і не дотягнув…

Про зарплати чиновників ОДА та облради .прокуратури та поліції можна почитати тут.