На Сумщині підбили погодні підсумки червня У червні погода формувалась чергуванням антициклонів та циклонів, спостерігалась тепліша звичайної, нестійка погода в окремі дні з грозами, зі значними опадами, шквалами та випадінням граду.

Середня місячна температура повітря склала 19-20,5°С, що на 1-2°С вище за норму. Максимальна температура повітря в третій декаді підвищувалась до 31-33°С. Мінімальна температура повітря на початку місяця знижувалась до 7-9°С.

Кількість опадів за місяць склала на переважній території області 60-95 мм, або 100-160% місячної норми, на південному заході та крайній півночі 36-46 мм, або 50-70% місячної норми. За місяць зареєстровано 5-9 днів з опадами в 1 мм і більше, в тому числі 2-7 днів з опадами 5 мм і більше. Добовий максимум опадів дорівнював 15-32 мм.

Вітер переважав помірний. 24 червня, крім крайньої півночі, спостерігалося посилення вітру 15-24 м/с.

Сумський обласний гідрометцентр