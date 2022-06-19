У Сумах обговорили питання розвитку індустріальних парків У Сумах пройшла нарада з питань діяльності індустріальних парків.

Зібрання було присвячене тому, що наразі внесено зміни до законодавства в частині податкових та митних преференцій учасникам індустріальних парків. Про це сказав перший заступник керівника Сумської обласної військової адміністрації Тарас САВЧЕНКО.

Світлана Липова повідомила, що в бюджеті Сумської міської територіалльної громади є кошти, які планувалося використати для подальшої роботи в цьому напрямку. Вона висловила готовність міської влади Сум працювати далі над розвитком і розбудовою «Індустріального парку «Суми».

Участь у нараді взяли також представники багатьох інших громад Сумщини. Зокрема ті, які уже працюють над розбудовою своїх індустріальних парків – Тростянецька та Шосткинські ТГ.

СМР