У Тростянці запустили КНС, пошкоджену під час окупації Працівниками дільниці очисних споруд КП «Тростянецькомунсервіс» запустили каналізаційно-насосну станцію в Тростянці по вулиці Шкільній.

Ця КНС була затоплена та виведена з ладу під час окупації Тростянця, в результаті злочинних дій рашистів.

В ході проведення ремонтних робіт комунальники відновили роботу насосу, замінили електродвигун та ввели каналізаційно-насосну станцію у експлуатацію на повну потужність.

Як зазначив керівник КП «Тростянецькомунсервіс» Андрій Самодай, відтепер мешканці багатоповерхівок цього мікрорайону, Центру первинної медичної допомоги та користувачі з приватного сектору отримають послуги з водовідведення у повному обсязі.

Тростянецька міська рада