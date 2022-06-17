На Сумщині дитина наклала на себе руки, бо батьки видалили її сторінку у соцмережі Під час робочої поїздки в Лебединську громаду заступник керівника Сумської обласної військової адміністрації Олег Коваль обговорив з фахівцями, що надають соціальну допомогу, проблемні питання, серед яких − відсутність психолога в громаді.

«В Україні війна й родини, що опинилися у складних життєвих обставинах, з тих чи інших причин потребують допомоги, в тому числі й фахівців-психологів. Особливо ті родини, де є діти. Відсутність психологічної підтримки, на жаль, нерідко приводить до трагедії», − повідомив Олег Коваль.

Посадовець, зокрема, розповів, що в одній із громад області дитина звела рахунки із життям, бо батьки видалили її сторінку в соціальній мережі.

«Якби цю родину супроводжував психолог, він би підказав і матері й дитині, як вирішити проблему, як порозумітись. А так, на жаль, ми маємо втрачене життя», − говорив заступник керівника ОВА.

Представники служби у справах дітей та соціального захисту розповіли, що раніше дітям допомагали шкільні психологи. Вони не лише проводили заняття, а й нерідко помічали зміни настрою тієї чи іншої дитини. Могли вчасно втрутитись і допомогти. Але наразі навчання онлайн й діти увесь час вдома. Вони залишаються один на один зі своїми проблемами.

«Психологи в громадах сьогодні вкрай необхідні. Я розумію, що нині в умовах воєнного часу знайти кошти в бюджеті на цю посаду нелегко. Але щось все ж можна зробити. Зокрема, залучати шкільних психологів у громадах до спільної роботи з фахівцями соціального захисту. Адже необхідне відвідування родин, які цього потребують, консультування та психологічна підтримка батьків та дітей», − повідомив Олег Коваль.

Крім того, за його словами, сьогодні активно працюють міжнародні благодійні організації. Вони готові надавати своїх фахівців для проведення тренінгів для наших спеціалістів. Також ці фахівці мають можливість навіть надавати психологічну підтримку українським родинам.