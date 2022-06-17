Подробиці вчорашніх обстрілів Сумщини від прикордонників Ворог не припиняє збройних провокацій в прикордонні Чернігівщини та Сумщини

Сьогодні вранці російські загарбники мінометами обстріляли Есманьську територіальну громаду Сумщини. Прикордонники зафіксували майже два десятки мін, найімовірніше калібру 120 мм, які прилетіли з боку російського села троєбортне.

А протягом минулої доби, так званим «жестом доброї волі» використовуючи артилерію, міномети та кулемети, росіяни у шести випадках обстріляли Семенівську громаду, чотири обстріли зафіксовано у прикордонні Новгород-Сіверської громади, що на Чернігівщині, та по одному обстрілу зафіксовано на території Есманьської, Білопільськоїі та Новослобідської громади на Сумщині.

Внаслідок вчорашнього обстрілу Есманської громади пошкоджено кілька будівель та лінію електропередач. Про втрати серед місцевого населення та інші пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

ДПСУ