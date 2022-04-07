Будівельний батольйон «Добробат» працював у центрі Тростянця

Зокрема, зруйновано пам’ятку архітектури місцевого значення – будинок купця Курилова (1908 рік), розташований на перехресті вулиць Благовіщенської та Богдана Хмельницького.
Сьогодні, за сприяння Тростянецької міської ради, волонтери «Добробату» з міста Суми, працівники Тростянецького, Сумського та Роменського відділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій та небайдужі тростянчани активно попрацювали над розбором завалів цієї історичної споруди.
На толоці було багатолюдно, робота кипіла протягом робочого дня. Для виконання висотних робіт, для вивезення будівельного мотлоху використовувалася комунальна спецтехніка Тростянецької міської ради. Також місцева влада забезпечила харчування учасників заходу та взяла на себе вирішення інших організаційних питань.
Тростянецька міська рада
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