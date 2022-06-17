У Сумському обласному онкологічному диспансері планують відремонтувати внутрішні дороги

Тема розмови – ремонт дорожнього покриття на території закладу. Дороги тут у суцільних ямах, які унеможливлюють нормальне пересування пацієнтів, медперсоналу, спеціального транспорту, у тому числі й швидкої медичної допомоги. Окрім того, тут немає стоянок для авто, тож водії паркуються хто де може. І це також перешкоджає руху транспорту територією онкологічного диспансеру.
Голова обласної ради Віктор Федорченко наголошує на тому, що цю проблему треба розв’язати, не затягуючи, тож звернувся з цим проханням до міської влади.
Спільно з керівником закладу Володимиром Шевченком присутні обговорили можливі шляхи ремонту доріг, балансоутримувачем частини з яких є онкодиспансер, а частини – місто.
Тож за попередньою домовленістю вирішено, що буде відремонтовано відрізок заїзду від вул. Привокзальної до закладу (він належить місту). Що ж до ремонту внутрішніх шляхів, необхідна субвенція для облаштування території закладу. Це питання також планується вирішити.
«Для нас важливим є не лише ремонт приміщень, закупівля обладнання до онкодиспансеру, а й питання комфорту. Щоб пацієнти та працівники не калічили себе й свої автівки, відвідуючи заклад. Найближчим часом ми наведемо лад у цьому питанні і відремонтуємо дороги», - пообіцяв голова обласної ради.
Сумська облрада