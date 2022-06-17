У Сумському обласному онкологічному диспансері планують відремонтувати внутрішні дороги У Сумському обласному клінічному онкологічному диспансері відбулася виїзна нарада за участю голови облради Віктора Федорченка, начальника відділу контролю за ефективністю управління об’єктами спільної власності, депутата обласної ради Микити Бані, Сумського міського голови Олександра Лисенка та директора КП «Шляхрембуд» СМР Олександра Вегери.

Тема розмови – ремонт дорожнього покриття на території закладу. Дороги тут у суцільних ямах, які унеможливлюють нормальне пересування пацієнтів, медперсоналу, спеціального транспорту, у тому числі й швидкої медичної допомоги. Окрім того, тут немає стоянок для авто, тож водії паркуються хто де може. І це також перешкоджає руху транспорту територією онкологічного диспансеру.

Голова обласної ради Віктор Федорченко наголошує на тому, що цю проблему треба розв’язати, не затягуючи, тож звернувся з цим проханням до міської влади.

Спільно з керівником закладу Володимиром Шевченком присутні обговорили можливі шляхи ремонту доріг, балансоутримувачем частини з яких є онкодиспансер, а частини – місто.

Тож за попередньою домовленістю вирішено, що буде відремонтовано відрізок заїзду від вул. Привокзальної до закладу (він належить місту). Що ж до ремонту внутрішніх шляхів, необхідна субвенція для облаштування території закладу. Це питання також планується вирішити.

«Для нас важливим є не лише ремонт приміщень, закупівля обладнання до онкодиспансеру, а й питання комфорту. Щоб пацієнти та працівники не калічили себе й свої автівки, відвідуючи заклад. Найближчим часом ми наведемо лад у цьому питанні і відремонтуємо дороги», - пообіцяв голова обласної ради.

Сумська облрада