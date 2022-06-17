Більше ніж 978 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 339, Харківській - 185, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31…
В ніч на 1 липня війська країни-агресора здійснили ракетний обстріл Бєлгород-Дністровського району Одеської області. Внаслідок цього загинув 10-річний хлопчик, поранення отримали двоє дітей - 4 та 17 років.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2102 заклади освіти. З них 215 зруйновано повністю.