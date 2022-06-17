Ракетний удар по Білгород-Дністровському на Одещині: загинуло 17 осіб У п’ятницю, 01 липня вночі, російські окупанти завдали ракетного удару по Одещині.

Три ракети Х-22, випущені з ракетоносців бомбардувальників Ту-22, влучили по житловому багатоквартирному будинку та по двох базах відпочинку.

Станом на 5:30 ранку відомо про 17 загиблих, серед яких дитина, повідомляє оперативне командування «Південь». За допомогою до медиків звернулась 31 особа, включно з чотирма дітьми та вагітною жінкою. Рятувальники з-під завалів дістали 8 людей, серед яких 3 дітей.

«Внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування триповерховоі та чотирьохповерховоі будівлі бази відпочинку, внаслідок чого загинуло 3 особи (з них 1 дитина) та постраждала 1 особа», — йдеться у повідомленні ДСНС.

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Нагадаємо, росіяни 27 червня російські загарбники завдали ракетного удару по Кременчуку на Полтавщині. Ворог поцілив у торговельний центр «Амстор», де на момент «прильоту» перебували понад тисячу людей. Наразі відомо про 22 загиблих. У торговельно-розважальний центр у місті Кременчуці російські окупанти влучили ракетами Х-22, випущеними з бомбардувальників Ту-22 М3. Літаки рашистів злетіли з аеродрому Шайківка, а пуски здійснювалися з території Курської області.