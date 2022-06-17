У Глухові з’явився новий патріотичний мурал У Глухові з’явився ще один герой у знаменитій червоній панамці за 11 мільйонів грн.

Сектор молодіжної політики продовжує створювати серію стінописів за мотивами прикольних і відомих мемів часів російсько-української війни.

«Доброго вечора, ми з України!» - грає м’язами міцний чоловічок. І всі розуміють головні меседжі цього малюнка: перемога на Євробаченні, хітове звертання українців, міць нації, яка дає по зубам рашистам.

Цього разу шедевр вуличного мистецтва замовили спортсмени ФСК «Гармонія». Розташований він, звісно, поруч із спортмайданчиком і залою, де тренуються глухівчани.

Нагадаємо, у Глухові вже є дві подібні картини: у мікрорайоні школи №6 герой у рожевій панамці презентує відомий заклик до Президента України бити ворогів, а по вул. Києво-Московській він просить сказати «Паляниця».

У відділі молоді і спорту кажуть, що готові до співпраці з усіма, хто захоче у себе на воротах чи на вільній стіні бачити щось подібне. Пропонуються сюжети на вибір, благо – народна творчість чи не щодня породжує нові і нові крилаті вислови, пісні, анекдоти і героїв.

РАЗОМ - ДО ПЕРЕМОГИ!

Глухівська міська рада