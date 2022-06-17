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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 17:0085

Поліцейські Охтирки викрили жінку в крадіжці телефону у малолітнього

До Охтирського районного відділу поліції надійшло звернення від місцевої мешканки про те, що невідомі викрали сумку з мобільним телефоном у її 6-річного сина.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції.

В ході проведення перевірки було встановлено, що крадіжку мобільного телефону вчинила раніше судима 42-річна місцева мешканка. Перебуваючи на дитячому майданчику, жінка побачила на лавці поясну сумку, яку залишив малолітній хлопчик. Сівши поряд, вона побачила, що в сумці знаходиться мобільний телефон. Після цього, жінка озирнулася навкруги та, впевнившись що її дії залишаться непомічені, взяла сумку та пішла.

По дорозі додому жінка зустріла свого знайомого та, бажаючи сховати викрадене майно, віддала йому мобільний телефон для тимчасового зберігання.

Працівники поліції вилучили мобільний телефон у чоловіка.

На даний час слідчими розпочате кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 КК України «Крадіжка».

Поліція Сумщини

Право
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