На Сумщині поліцейські оперативно розшукали і повернули у родину неповнолітню дівчину Менше ніж пів години знадобилося поліцейським Середина-Буди аби розшукати та повернути додому живу та здорову 16-річну дівчину. Напередодні вона пішла гуляти до друзів та додому не повернулася.

Повідомлення про зникнення 16-річної жительки села Уралове, що на Серединобудщині, в поліцію надійшло вранці від її матері. Жінка розповіла, що напередодні дівчина пішла гуляти до своїх друзів, проте ввечері додому не повернулася. Вона намагалася самостійно розшукати свою дитину, але ці пошуки бажаного результату не дали.

Встановивши коло її спілкування, правоохоронці швидко знайшли дівчину. Виявилося, що та знаходилася в своєї знайомої.

За словами неповнолітньої, перебуваючи у гостях, вона не помітила як сплинув час та настала комендантська година, тож вирішила заночувати у подруги. Телефон розрядився, тож вона не змогла попередити маму.

Поліція Сумщини