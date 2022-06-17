Якщо вам став відомий факт незаконного переміщення дитини-сироти на ТОТ або територію рф – обов’язково зателефонуйте до Мінреінтеграції Якщо Ви стали свідком незаконного переміщення дітей-сиріт на тимчасово окуповану територію або територію рф, обов’язково повідомте про це профільному фахівцю Мінреінтеграції Наталії ЄМЕЦЬ за телефоном 050-562-03-13. Також можна зателефонувати на гарячі лінії: 1648 – Національне інформаційне Бюро.

Важливо, перед тим, як починати діяти, намагайтеся зібрати якомога більше інформації про незаконно переміщену дитину та обставини її переміщення. Записуйте всю зібрану інформацію відразу після її отримання, щоб не забути деталей.

По можливості, вам необхідно зібрати та повідомити наступні дані: ПІБ дитини, яка була незаконно переміщена; якщо відомо, дату народження дитини; місце проживання дитини; місце, з якого дитина була незаконно переміщена та обставини незаконного переміщення; якщо відомо, надати дані про поточне місце перебування дитини; статус дитини: сирота, усиновлення, опіка; дані особи, яка повідомляє про незаконне переміщення дитини: ПІБ, місце поточного перебування, контактний номер телефону, електронна адреса.

Як тільки інформація надходить до Мінреінтеграції, дані дітей-сиріт вносяться до відповідного реєстру Національного інформаційного бюро для роботи з повернення їх додому.

Пам’ятайте, що держава бореться за кожного громадянина України!

За матеріалами: https://minre.gov.ua/news/yakshcho-vam-stav-vidomyy-fakt-nezakonnogo-peremishchennya-dytyny-syroty-na-tot-abo-terytoriyu.