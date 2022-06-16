У Сумах в аварії за участі маршрутки та габіону постраждали троє пасажирів Троє людей травмувалися внаслідок ДТП на вулиці Харківській.

Учора, близько 18-ї години, патрульним надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Харківській. На місці автопригоди інспектори попередньо з’ясували, що 59-річний водій транспортного засобу РУТА 25 був неуважним, не стежив за дорожньою обстановкою та допустив наїзд на перешкоду.

У результаті ДТП троє пасажирів, 68- та 69-річні громадянки та 50-річний чоловік, отримали тілесні ушкодження. Їх доправили до медичного закладу для надання їм необхідної допомоги. Після огляду їх відпустили.

Для встановлення обставин автопригоди патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу Сумського районного управління поліції.