Освітяни Сумщини отримують ноутбуки в рамках допомоги від ЮНІСЕФ

Відбулося урочисте вручення 583 ноутбуків педагогічним працівникам закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький передав цифрову техніку для 23 територіальних громад Сумщини: Юнаківської, Ворожбянської, Боромлянської, Білопільської, Великописарівської, Верхньосироватської, Ворожбянської, Есманьської, Зноб-Новгородської, Краснопільської, Лебединської, Миропільської, Новослобідської, Недригайлівської, Охтирської, Сумської, Свеської, Середино-Будської, Тростянецької, Хотінської, Чернеччинської, Шалигинської, Шосткинської.
Як зазначив Дмитро Живицький, в рамках цієї програми для області передбачено 4 тисячі ноутбуків, які до 1 вересня будуть роздані навчальним закладам. В майбутньому буде забезпечено комп’ютерами всі громади регіону.