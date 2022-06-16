За середу рашисти вбили двох в поранили вісьмох жителів Сумщини Про це повідомив голова сумської ОВА Дмитро Живицький.

«Сумщина

Ситуація за день 29 червня 2022

Станом на 22:00.

Білопільська громада: близько десятої ранку була спроба обстрілу з ворожого безпілотника. Але наші захисники його знищили!

Близько 18:30 була перестрілка з росіянами на прикордонні.

Одна людина поранена.

Краснопільська громада: з 11 до 12, а потім близько пів на першу дня росіяни гатили з мінометів (20 пострілів) та реактивної артилерії і САУ, 25 та 47 приходів, відповідно.

О пів на другу ворожий безпілотник скинув вибуховий пристрій.

Одна людина загинула, троє - поранені.

Великописарівська громада: о пів на четверту росіяни відкрили мінометний вогонь, 3 прильоти, а одразу за цим випустили 10 ракет з гелікоптера, з території рф.

Пошкоджений будинок мирних мешканців та цивільна господарська споруда.

Після 20 години росіяни випустили ще 4 ракети.

Одна людина загинула, четверо - поранені.

Хотіньська громада. Ближче до 17 години було 14 пострілів з міномету та за півгодини ще 3.

Жертв та руйнувань немає.

Дякую нашим захисникам які щодня і щоночі боронять нашу землю і наших людей від росіян.

У нас важка, але важлива робота: стояти на межі цивілізованого світу і рашистського оркостану.

Сумщина - північний форпост України!