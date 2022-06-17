Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 10:49107

Волонтери «Добробату» уже вп’яте працювали у Лебедині

Волонтери «Добробату», працівники Сумської ОВА та ГУ ДСНС України у Сумській області вчора завершили в м. Лебедин розбирати завали приватного помешкання, зруйнованого внаслідок авіаудару армії рф.

Керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро ЖИВИЦЬКИЙ подякував добробатівцям та рятувальникам Сумщини за допомогу у відновленні області. Та звернувся до жителів, які сьогодні мають можливість долучитися до цього волонтерського руху.

«Знаєте, мені дуже подобається вислів «У Бога немає інших рук, крім твоїх. Сьогодні, як ніколи, області потрібні ваші руки, ваш розум, ваша допомога. Тому, якщо маєте можливість і бажання, долучайтеся до родини добробатівців, зареєструвавшись на сайті: http://dobrobat.in.ua».

Сумська ОВА

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

Охтирчанину повідомлено про підозру за заперечення збройної агресії рф проти України
Сегодня 11:11
Зранку ворог обстріляв Юнаківську громаду
Сегодня 11:08
У Сумах в аварії за участі маршрутки та габіону постраждали троє пасажирів
Сегодня 11:01
Волонтери «Добробату» уже вп’яте працювали у Лебедині
Сегодня 10:49
Внаслідок ворожих дій на Сумщині пошкоджено або зруйновано понад 1800 будівель
Сегодня 10:14
Освітяни Сумщини отримують ноутбуки в рамках допомоги від ЮНІСЕФ
Сегодня 09:48
Сумський апеляційний суд відмовив у пом’якшенні вироку викрадачу автомобіля, який разом з транспортним засобом викрав і водія
Сегодня 09:39
У Сумах вантажівка врізалася в дерево: водій у лікарні
Сегодня 09:04
Влада та рятувальники закликають мешканців Сумщини бути відповідальними в умовах війни
Сегодня 09:01
Сумчанин став двічі "бронзовим" у Польщі
Сегодня 08:34
З 1-го липня змінюється мінімальний розмір аліментів
Сегодня 08:03
Рашисти обстріляли 4 громади на Сумщині: 1 загиблий, 4 поранених (уточнено)
Вчера 23:44
view counter

Статьи

Кому війна… Частина 1
Сегодня 11:11
Почему стоит выбрать Samsung при покупке планшета
28.06.2022 16:19
Допомога по частковому безробіттю для роботодавців Сумщини: порядок, умови, тривалість
27.06.2022 12:26
Історична віха: Україна – кандидат на членство в ЄС
27.06.2022 11:57
Дві війни на одне життя. Спогади бабусі, що живе у Сумах, про події Другої Світової
23.06.2022 11:28
"Живемо одним днем" – мешканці Юнаківки про життя за 10 кілометрів від Росії
23.06.2022 09:22
"Наче вдруге народився". Мешканці села Тур’я розповіли про наслідки обстрілів Краснопільської громади
22.06.2022 20:47
Українці, які постраждали від агресії рф, можуть отримати компенсацію від 5 000 до 30 000 євро
22.06.2022 14:16
Серіал "Спадок Терещенків": Суспільне про 100 років життя топових меценатів держави
22.06.2022 09:52
Сумчанам нагадують правила поведінки у спеку
20.06.2022 15:49
У сумській лікарні — майже десяток підлітків з травмами від вибухонебезпечних предметів
19.06.2022 14:40
Альтернатива бензину та газу: мешканець Сумщини перевів свій легковик на дрова
17.06.2022 09:59
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Елвіс (Баз Лурманн, 2022)
Елвіс (Баз Лурманн, 2022)
Кино Планета Кіно
11.00; 14.00; 17.45
Посіпаки: Становлення лиходія (Кайл Балда, Бред Еблесон, 2022)
Посіпаки: Становлення лиходія (Кайл Балда, Бред Еблесон, 2022)
Кино Планета Кіно
12.00; 13.30; 15.30; 19.00
Світ Юрського періоду: Домініон (Колін Треворроу, 2022)
Світ Юрського періоду: Домініон (Колін Треворроу, 2022)
Кино Планета Кіно
10.45; 12.50; 15.40; 18.00
Щоденник гопника (Івіца Зубак, 2017)
Щоденник гопника (Івіца Зубак, 2017)
Кино Планета Кіно
18.45
Чорний телефон (Скотт Дерріксон, 2021)
Чорний телефон (Скотт Дерріксон, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
18.45
Я - панда (Домі Ші, 2022)
Я - панда (Домі Ші, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Морбіус (Даніель Еспіноса, 2022)
Морбіус (Даніель Еспіноса, 2022)
Кино Планета Кіно
15.15

Фото

18
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
53
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
39
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.