Волонтери «Добробату» уже вп’яте працювали у Лебедині

Керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро ЖИВИЦЬКИЙ подякував добробатівцям та рятувальникам Сумщини за допомогу у відновленні області. Та звернувся до жителів, які сьогодні мають можливість долучитися до цього волонтерського руху.
«Знаєте, мені дуже подобається вислів «У Бога немає інших рук, крім твоїх. Сьогодні, як ніколи, області потрібні ваші руки, ваш розум, ваша допомога. Тому, якщо маєте можливість і бажання, долучайтеся до родини добробатівців, зареєструвавшись на сайті: http://dobrobat.in.ua».
Сумська ОВА