Внаслідок ворожих дій на Сумщині пошкоджено або зруйновано понад 1800 будівель Під час брифінгу начальник сектору зв’язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України у Сумській області Олег СТРІЛКА наголосив, що рятувальники ДСНС активно залучаються до ліквідації наслідків ворожих атак, пожеж, аварійно-відновлювальних робіт, розбору завалів, рятування людей

За його словами, з початку війни внаслідок ворожих атак в нашій області пошкоджено або зруйновано понад 1800 будівель, зокрема більше 1300 житлових будинків. Та найстрашніше, що внаслідок ворожих ударів загинули 73 цивільні особи.

Як підкреслив начальник відділу інженерно-технічних заходів та оповіщення управління організації заходів цивільного захисту ГУ ДСНС України у Сумській області Сергій ЛУЦЮК, Державна служба з надзвичайних ситуацій наполегливо рекомендує не нехтувати сигналами повітряної тривоги, дотримуватися режиму світломаскування, ретельно вивчити місця розміщення найближчих від домівки, роботи чи місця знаходження сховищ, споруд цивільного захисту. Якщо можливості швидко дістатися укриття немає, слід пам’ятати про правило «двох стін».

Рятувальники також наголошують, що в період літніх канікул дорослі мають ретельніше слідкувати за дітьми і пам’ятати, що саме вони є прикладом для наслідування у підростаючого покоління.