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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Влада та рятувальники закликають мешканців Сумщини бути відповідальними в умовах війни

Над Сумщиною, як і над всією Україною, є велика загроза ракетних ударів. Про це наголошувалось неодноразово. Трагедія, що сталася днями у Кременчуці, показує, що нехтування правилами безпеки під час оголошення повітряної тривоги може коштувати життя.

Директор Департаменту цивільного захисту населення Сумської ОВА Олександр Милаш зазначив, що останнім часом люди дещо розслабилися і важлива звичка – слідувати до укриттів під час сигналів повітряної тривоги, випрацювана у перші дні війни, вкрай послабилася.

За словами посадовця, на жаль, з відходом ворога з території області не можна гарантувати, що атаки рф припиняться. Тим паче, що Сумщина продовжує потерпати від ворожих ракетних ударів, авіаударів, обстрілів з артилерії, мінометів тощо. Жахливими є факти вражання саме об’єктів критичної інфраструктури та об’єктів з масовим перебуванням людей.

Після трагедії в Кременчуці, що призвела до великих людських жертв у торговому центрі, має спонукати громадян більш відповідально ставитися до власної безпеки і життя.

Наразі ж суб’єкти господарювання мають зробити певні висновки, щоб гарантувати безпеку. Відвідувачів, що знаходяться у закладі на час початку сигналу про тривогу, потрібно в лічені хвилини направити до укриттів, або, за неможливістю це зробити, негайно провести евакуацію людей із приміщення. «Люди мають чітко і без паніки поводитися у критичних ситуаціях завдяки налагодженій внутрішній системі оповіщення із залученням персоналу, котрий має пройти відповідний інструктаж. Головне – не розслаблятися і продовжувати дотримувати всіх правил і вимог повітряної безпеки, що рятують людські життя», – наголосив Олександр Милаш.

В облдержадміністрації вкотре закликають жителів Сумщини не нехтувати сигналами повітряної тривоги та дотримуватися світломаскувального режиму в умовах війни.

Сумну статистику війни приводять рятувальники ГУ ДСНС України у Сумській області: від початку російської агресії, внаслідок ворожих атак, на Сумщині пошкоджено, або зруйновано понад 1800 будівель та споруд, зокрема, більше 1300 житлових будинків. Рятувальники ліквідували 67 пожеж, що виникли внаслідок ворожих ударів. Та найстрашніше – вже є 73 загиблих.

“На жаль, ми не можемо сказати, що ця страшна статистика не буде збільшуватися і далі. Тому Державна служба з надзвичайних ситуацій наполегливо рекомендує кожному з вас ретельно вивчити місця розміщення найближчих від вашого дому чи роботи сховищ. Якщо у вас немає можливості дістатися укриття – пам’ятайте правило «двох стін» і головне – не нехтуйте сигналами повітряної тривоги”, – звертаються рятувальники до громадян.

Рятувальники також наголошують, що в період літніх канікул дорослі мають ретельніше слідкувати за дітьми і пам’ятати, що саме вони є прикладом для наслідування у підростаючого покоління.

Общество Повітряна тривога Правила безпеки Ракетний удар
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