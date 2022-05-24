У Сумах в ДТП постраждав 11-річний велосипедист

Про автопригоду на одному з проспектів міста до поліції повідомили сьогодні близько 17:00 години. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Сумського районного управління поліції.
Як попередньо встановили правоохоронці, 38-річний сумчанин, керуючи легковим автомобілем, допустив наїзд на 11-річного велосипедиста.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди малолітній хлопець отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні.
Наразі слідчі вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження за даним фактом.
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