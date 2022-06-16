Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 19:08335

Рашисти продовжують кошмарити Краснопільщину

Оперативна інформація станом на 18.00 29.06.2022 щодо російського вторгнення від Генерального Штабу Збройних Сил України.

Триває сто двадцять шоста доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Проведено масштабний обмін полоненими, завдяки якому додому повернулись 144 українських захисники. Серед них - 95 оборонців «Азовсталі».

На Волинському та Поліському напрямках, в рамках навчань, військовими комісаріатами республіки білорусь проводиться перевірка приписного складу та можливості щодо проведення мобілізації на території окремих регіонів.

На Сіверському напрямку ворог продовжує здійснювати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону. Крім того, агресор здійснив обстріли цивільної і військової інфраструктури в районах населених пунктів Тур’я та Лугівка Сумської області. Завдав авіаційного удару по населеному пункту Угроїди.

На Харківському напрямку противник обстрілював із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Харків, Базаліївка, Пришиб, Шестакове, Руська Лозова, Верхній Салтів, Іванівка та Замулівка.

На Слов’янському напрямку ворог проводить перегрупування військ та утримує раніше зайняті рубежі.  Зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Долина, Богородичне, Микільське, Грушуваха та Довгеньке. Також окупанти завдали авіаудару поблизу Гусарівки.

На Донецькому напрямку противник, за підтримки артилерії, намагається блокувати місто Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автошляху Лисичанськ – Бахмут. Здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Лисичанськ, Верхньокам’янка, Сіверськ та авіаудар по району Лисичанського нафтопереробного заводу. Для підтримки наступальних дій, в районі населеного пункту Верхньокам’янка задіяв диверсійно-розвідувальні групи. Українські воїни їх виявили та знешкодили. Залишки ДРГ окупантів відійшли.

На Краматорському напрямку активних бойових дій ворог не вів, обстріляв із артилерії район Тетянівки.

На Бахмутському напрямку ворог обстрілював позицій наших військ із артилерії різних калібрів поблизу Клинового, Роздолівки, Виїмки та Івано-Дар’ївки. Завдав авіаудару неподалік села Відродження. Намагався наступальними діями покращити тактичне положення в районі населеного пункту Спірне, успіху не мав, відійшов. Диверсійно-розвідувальну групу противника наші воїни знешкодили неподалік Берестового.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював наші позиції із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Веселе, Павлівка, Білогір’я, Інженерне, Ольгівське, Преображенка та Гуляйпільське. Окрім того, російські окупанти завдали авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі поблизу Оріхова та Щербаків.

На Південнобузькому напрямку ворог здійснював систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури із ствольної та реактивної артилерії, проводить перегрупування військ.

На тимчасово зайнятій території України окупаційна влада продовжує проведення заходів адміністративно-поліцейського режиму. Триває збір особистої інформації місцевих жителів, примусова паспортизація та заборона виїзду населення на територію, підконтрольну українській владі.

Окремі підрозділи збройних сил російської федерації, що були виведені на відновлення боєздатності з території України, не мають змоги своєчасно доукомплектувати підрозділи через небажання особового складу брати участь у війні проти України. Особовий склад, що відмовився від участі у війні звільняється, є спроби притягнення таких осіб до кримінальної відповідальності.

Наші підрозділи продовжують виконання ракетно-артилерійських вогневих завдань на визначених напрямках та б’ють окупантів у ближніх боях.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

У Сумах в ДТП постраждав 11-річний велосипедист
Сегодня 19:39
Рашисти продовжують кошмарити Краснопільщину
Сегодня 19:08
У Сумах сталися дві аварії за участі піщаних габіонів
Сегодня 19:01
На Сумщині пропонують роботу із зарплатою понад 20 тис. гривень
Сегодня 18:33
В ході масштабного обміну з полону визволено 144 захисники України
Сегодня 17:57
Кадетський корпус переїжджає до Хмельницького до кінця війни
Сегодня 17:54
Частина плану обороноздатності міста — у Сумах продовжать встановлювати габіони на дорогах
Сегодня 17:53
У Великій Писарівці поховали героя-захисника
Сегодня 17:47
Роменські комунальники мають компенсувати майже 123 тис. грн. за діяльність без спецдозволу та забруднення р. Сула
Сегодня 17:43
На Сумщині прикордонники збили ворожий ударний дрон з вибухівкою
Сегодня 17:39
У Сумах відбулося нагородження Почесними грамотами «Ордену святого Пантелеймона»
Сегодня 17:29
На Сумщині вогнеборці ліквідували масштабне загоряння в житловому секторі (відео)
Сегодня 16:53
view counter

Статьи

Почему стоит выбрать Samsung при покупке планшета
Вчера 16:19
Допомога по частковому безробіттю для роботодавців Сумщини: порядок, умови, тривалість
27.06.2022 12:26
Історична віха: Україна – кандидат на членство в ЄС
27.06.2022 11:57
Дві війни на одне життя. Спогади бабусі, що живе у Сумах, про події Другої Світової
23.06.2022 11:28
"Живемо одним днем" – мешканці Юнаківки про життя за 10 кілометрів від Росії
23.06.2022 09:22
"Наче вдруге народився". Мешканці села Тур’я розповіли про наслідки обстрілів Краснопільської громади
22.06.2022 20:47
Українці, які постраждали від агресії рф, можуть отримати компенсацію від 5 000 до 30 000 євро
22.06.2022 14:16
Серіал "Спадок Терещенків": Суспільне про 100 років життя топових меценатів держави
22.06.2022 09:52
Сумчанам нагадують правила поведінки у спеку
20.06.2022 15:49
У сумській лікарні — майже десяток підлітків з травмами від вибухонебезпечних предметів
19.06.2022 14:40
Альтернатива бензину та газу: мешканець Сумщини перевів свій легковик на дрова
17.06.2022 09:59
Управління з питань праці роз’яснює: строки розрахунку з працівником при звільненні в умовах воєнного стану
16.06.2022 14:04
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

18
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
53
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
39
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.