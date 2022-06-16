У Сумах сталися дві аварії за участі піщаних габіонів Сьогодні, 29 червня, у Сумах сталися дві ДТП, в яких транспортні засоби врізалися у габіони.

Перша – на Курському проспекті, де в аварію потрапила вантажівка, в другому – маршрутка. В обох випадках це дуже ускладнювало рух іншого транспорту.