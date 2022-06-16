Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 19:01564

У Сумах сталися дві аварії за участі піщаних габіонів

Сьогодні, 29 червня, у Сумах сталися дві ДТП, в яких транспортні засоби врізалися у габіони.

Перша – на Курському проспекті, де в аварію потрапила вантажівка, в другому – маршрутка. В обох випадках це дуже ускладнювало рух іншого транспорту.

Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

У Сумах в ДТП постраждав 11-річний велосипедист
Сегодня 19:39
Рашисти продовжують кошмарити Краснопільщину
Сегодня 19:08
У Сумах сталися дві аварії за участі піщаних габіонів
Сегодня 19:01
На Сумщині пропонують роботу із зарплатою понад 20 тис. гривень
Сегодня 18:33
В ході масштабного обміну з полону визволено 144 захисники України
Сегодня 17:57
Кадетський корпус переїжджає до Хмельницького до кінця війни
Сегодня 17:54
Частина плану обороноздатності міста — у Сумах продовжать встановлювати габіони на дорогах
Сегодня 17:53
У Великій Писарівці поховали героя-захисника
Сегодня 17:47
Роменські комунальники мають компенсувати майже 123 тис. грн. за діяльність без спецдозволу та забруднення р. Сула
Сегодня 17:43
На Сумщині прикордонники збили ворожий ударний дрон з вибухівкою
Сегодня 17:39
У Сумах відбулося нагородження Почесними грамотами «Ордену святого Пантелеймона»
Сегодня 17:29
На Сумщині вогнеборці ліквідували масштабне загоряння в житловому секторі (відео)
Сегодня 16:53
view counter

Статьи

Почему стоит выбрать Samsung при покупке планшета
Вчера 16:19
Допомога по частковому безробіттю для роботодавців Сумщини: порядок, умови, тривалість
27.06.2022 12:26
Історична віха: Україна – кандидат на членство в ЄС
27.06.2022 11:57
Дві війни на одне життя. Спогади бабусі, що живе у Сумах, про події Другої Світової
23.06.2022 11:28
"Живемо одним днем" – мешканці Юнаківки про життя за 10 кілометрів від Росії
23.06.2022 09:22
"Наче вдруге народився". Мешканці села Тур’я розповіли про наслідки обстрілів Краснопільської громади
22.06.2022 20:47
Українці, які постраждали від агресії рф, можуть отримати компенсацію від 5 000 до 30 000 євро
22.06.2022 14:16
Серіал "Спадок Терещенків": Суспільне про 100 років життя топових меценатів держави
22.06.2022 09:52
Сумчанам нагадують правила поведінки у спеку
20.06.2022 15:49
У сумській лікарні — майже десяток підлітків з травмами від вибухонебезпечних предметів
19.06.2022 14:40
Альтернатива бензину та газу: мешканець Сумщини перевів свій легковик на дрова
17.06.2022 09:59
Управління з питань праці роз’яснює: строки розрахунку з працівником при звільненні в умовах воєнного стану
16.06.2022 14:04
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

18
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
53
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
39
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.