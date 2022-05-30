Водночас, підприємства регіону вкрай потребують економістів, бухгалтерів, водіїв автотранспортних засобів, слюсарів, інструментальників, механіків, складальників, інженерів, швачок, авторемонтників тощо.
Причому, роботодавець останнім часом, незважаючи на воєнний стан, суттєво збільшив «ціну» вакансій, які пропонує мешканцям області, став щедрішим, чітко простежується тенденція до збереження трудового потенціалу Сумщини.
Зараз у базі даних нараховується десятки вакантних посад із заробітною платою від 15 000 до 25 000 грн.
Приміром, у ці дні акціонерне товариство «Сумський завод «Насосенергомаш» запрошує на роботу шістьох операторів верстатів з програмним керуванням із щомісячною заробітною платою 25 000 грн, трьох обрубувачів, п’ятьох токарів, двох токарів-карусельників із зарплатою 20 000 тис. грн.
Роботодавець приватно-виробничого комерційного підприємства «Агросвіт» у Сумах запрошує до себе малярів і зобов’язується платити їм щонайменше 20 тис. грн в місяць.
Охтирські ТОВ «Велвана Універс» та «Нафта-ОІЛ Плюс» чекають на трьох водіїв автотранспортних засобів із зарплатою 20 і 25 тис. грн.
У Путивлі і Кролевці місцеві лікарні та «Сумський обласний центр медико-соціальної експертизи», що знаходиться у Глухові, готові прийняти лікарів загальної практики-сімейних лікарів, ендокринологів, терапевтів, педіатрів, хірургів, ортопедів-травматологів, лікарів фізичної та реабілітаційної медицини.
Якщо у вас є питання, звертайтеся за телефонами гарячої лінії Сумського обласного центру зайнятості
093 276 39 66; 096 109 08 37;
067 698 29 58; 095 337 41 10
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Усі актуальні пропозиції роботи в телеграм-каналі Робота зараз: Державна служба зайнятості: https://t.me/worknowdcz
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