Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 08:0347

З 1-го липня змінюється мінімальний розмір аліментів

З початком липня зросте прожитковий мінімум, що відповідно означає і збільшення мінімального розміру аліментів.

Варто зазначити, що відповідно до Сімейного кодексу України мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Тож, враховуючи вищезазначену норму, можна підрахувати, що:

- діти віком до 6 років мають отримувати не менше 1100,50 гривень;

- діти віком від 6 до 18 років — 1372,00 гривень.

«Розмір аліментів визначається на підставі рішення суду, проте не може бути нижчим за визначений мінімум. Це означає, що дитина має гарантії щодо задоволення своїх фінансових потреб, а державні виконавці, в свою чергу, спрямовують всі зусилля для їх забезпечення», - зазначає керівниця Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Ірина Свистун.

До слова, нарахування дитячих коштів здійснюється автоматично, звертатися до відділу державної виконавчої служби не потрібно.

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

У Сумах вантажівка врізалася в дерево: водій у лікарні
Сегодня 09:04
Сумчанин став двічі "бронзовим" у Польщі
Сегодня 08:34
З 1-го липня змінюється мінімальний розмір аліментів
Сегодня 08:03
Рашисти обстріляли 4 громади на Сумщині: 1 загиблий, 4 поранених (уточнено)
Вчера 23:44
У Сумах попрощаються із військовим, який загинув у Миропіллі
Вчера 22:37
У Сумах в ДТП постраждав 11-річний велосипедист
Вчера 19:39
Рашисти продовжують кошмарити Краснопільщину
Вчера 19:08
У Сумах сталися дві аварії за участі піщаних габіонів
Вчера 19:01
На Сумщині пропонують роботу із зарплатою понад 20 тис. гривень
Вчера 18:33
В ході масштабного обміну з полону визволено 144 захисники України
Вчера 17:57
Кадетський корпус переїжджає до Хмельницького до кінця війни
Вчера 17:54
Частина плану обороноздатності міста — у Сумах продовжать встановлювати габіони на дорогах
Вчера 17:53
view counter

Статьи

Почему стоит выбрать Samsung при покупке планшета
28.06.2022 16:19
Допомога по частковому безробіттю для роботодавців Сумщини: порядок, умови, тривалість
27.06.2022 12:26
Історична віха: Україна – кандидат на членство в ЄС
27.06.2022 11:57
Дві війни на одне життя. Спогади бабусі, що живе у Сумах, про події Другої Світової
23.06.2022 11:28
"Живемо одним днем" – мешканці Юнаківки про життя за 10 кілометрів від Росії
23.06.2022 09:22
"Наче вдруге народився". Мешканці села Тур’я розповіли про наслідки обстрілів Краснопільської громади
22.06.2022 20:47
Українці, які постраждали від агресії рф, можуть отримати компенсацію від 5 000 до 30 000 євро
22.06.2022 14:16
Серіал "Спадок Терещенків": Суспільне про 100 років життя топових меценатів держави
22.06.2022 09:52
Сумчанам нагадують правила поведінки у спеку
20.06.2022 15:49
У сумській лікарні — майже десяток підлітків з травмами від вибухонебезпечних предметів
19.06.2022 14:40
Альтернатива бензину та газу: мешканець Сумщини перевів свій легковик на дрова
17.06.2022 09:59
Управління з питань праці роз’яснює: строки розрахунку з працівником при звільненні в умовах воєнного стану
16.06.2022 14:04
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Елвіс (Баз Лурманн, 2022)
Елвіс (Баз Лурманн, 2022)
Кино Планета Кіно
11.00; 14.00; 17.45
Посіпаки: Становлення лиходія (Кайл Балда, Бред Еблесон, 2022)
Посіпаки: Становлення лиходія (Кайл Балда, Бред Еблесон, 2022)
Кино Планета Кіно
12.00; 13.30; 15.30; 19.00
Світ Юрського періоду: Домініон (Колін Треворроу, 2022)
Світ Юрського періоду: Домініон (Колін Треворроу, 2022)
Кино Планета Кіно
10.45; 12.50; 15.40; 18.00
Щоденник гопника (Івіца Зубак, 2017)
Щоденник гопника (Івіца Зубак, 2017)
Кино Планета Кіно
18.45
Чорний телефон (Скотт Дерріксон, 2021)
Чорний телефон (Скотт Дерріксон, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
18.45
Я - панда (Домі Ші, 2022)
Я - панда (Домі Ші, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Морбіус (Даніель Еспіноса, 2022)
Морбіус (Даніель Еспіноса, 2022)
Кино Планета Кіно
15.15

Фото

18
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
53
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
39
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.