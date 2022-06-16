З 1-го липня змінюється мінімальний розмір аліментів З початком липня зросте прожитковий мінімум, що відповідно означає і збільшення мінімального розміру аліментів.

Варто зазначити, що відповідно до Сімейного кодексу України мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Тож, враховуючи вищезазначену норму, можна підрахувати, що:

- діти віком до 6 років мають отримувати не менше 1100,50 гривень;

- діти віком від 6 до 18 років — 1372,00 гривень.

«Розмір аліментів визначається на підставі рішення суду, проте не може бути нижчим за визначений мінімум. Це означає, що дитина має гарантії щодо задоволення своїх фінансових потреб, а державні виконавці, в свою чергу, спрямовують всі зусилля для їх забезпечення», - зазначає керівниця Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Ірина Свистун.

До слова, нарахування дитячих коштів здійснюється автоматично, звертатися до відділу державної виконавчої служби не потрібно.