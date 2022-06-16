Роменські комунальники мають компенсувати майже 123 тис. грн. за діяльність без спецдозволу та забруднення р. Сула Державна екологічна інспекція у Сумській області продовжує відстоювати інтереси держави і громадян у судах. В умовах воєнного стану це, перш за все, стосується стягнення екологічних збитків за ті порушення, які було виявлено у попередні періоди.

Зокрема, до Інспекції надійшов текст постанови Північного апеляційного суду, про залишення без задоволення апеляційної скарги КП «Міськводоканал» Роменської міської ради. Роменські комунальники намагалися скасувати рішення Господарського суду Сумської області за позовом Інспекції щодо стягнення шкоди, заподіяної довкіллю. Відтак, рішення суду першої інстанції набрало законної сили.

Мова йде про результати позапланової перевірки, проведеної у квітні 2021 року. Тоді екоінспекторами було виявлено факти самовільного водокористування. Роменський водоканал упродовж 2,5 місяців здійснював забір підземних вод з однієї із свердловин без необхідного на те дозволу. Окрім цього, перевіркою також було встановлено, що із загальноміських очисних споруд дане підприємство здійснювало скид зворотних вод у р. Сула із забруднюючими речовинами. За результатами аналізу проб води, здійсненого відділом інструментально-лабораторного контролю, було зафіксовано перевищення вмісту завислих речовин, амонію, сульфатів та понаднормовий рівень біологічного споживання кисню.

27.06.2022 Інспекція звернулася до суду із заявою про видачу судового наказу щодо стягнення з КП «Міськводоканал» Роменської міськради збитків, заподіяних навколишньому природному середовищу на загальну суму 122 600 грн.