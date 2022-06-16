На Сумщині прикордонники збили ворожий ударний дрон з вибухівкою Прикордонний наряд помітив наближення ворожого коптера на одному із напрямків держрубежу.

По повітряній цілі був відкритий прицільний вогонь зі стрілецької зброї.

На місці падіння залишилася чимала вирва. Від самого ж безпілотника майже нічого не залишилося.

ДПСУ