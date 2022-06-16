Кадетський корпус переїжджає до Хмельницького до кінця війни

Він повідомив, що є домовленість із керівництвом Держприкордонслужби, що заклад як юридична особа не буде ліквідовуватися у Сумах. А після закінчення війни (воєнного стану) буде збережений у Сумах.

За його словами, наразі Кадетський корпус переведений до Хмельницького. Це стосується викладачів та учнів, які будуть навчатися в Національній академії Державної прикордонної служби України.

Про це сьогодні, 29 червня, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький під час прес-конференції.

Про це сьогодні, 29 червня, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький під час прес-конференції.

За його словами, наразі Кадетський корпус переведений до Хмельницького. Це стосується викладачів та учнів, які будуть навчатися в Національній академії Державної прикордонної служби України.

Він повідомив, що є домовленість із керівництвом Держприкордонслужби, що заклад як юридична особа не буде ліквідовуватися у Сумах. А після закінчення війни (воєнного стану) буде збережений у Сумах.

Прикордонна служба вирішила, що організувати офлайн-навчання в Сумах буде неможливо, адже зберігається загроза обстрілів. Виходячи з умов безпеки, було прийнято таке рішення.

Як буде організовано навчання кадетів з 1 вересня – залежатиме від ситуації, пов’язаної з воєнними діями.