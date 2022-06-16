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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 17:2934

У Сумах відбулося нагородження Почесними грамотами «Ордену святого Пантелеймона»

Державна нагорода нагрудний знак «Хрест Пантелеймона Цілителя» заснована у 2009 році, була погоджена та благословенна Предстоятелями найбільших християнських Церков України.

Дотримуючись основоположних засад заснування Державної нагороди у 2009 році та продовжуючи традицію нагородження, у 2017 році започатковано громадську Відзнаку за професіоналізм та милосердя «Орден святого Пантелеймона». Вона має професійно-фахову спрямованість і присуджується за гуманістичну й благородну діяльність у галузі охорони здоров'я. Також її вручають за видатні особисті заслуги та сприяння розвитку медицини, підготовки медичних кадрів, впровадження сучасних методів діагностики і лікування, за сумлінну працю, творчу ініціативу, професійну майстерність, активну санітарно-освітню та профілактичну роботу, благодійницьку діяльність, моральну підтримку хворих.

У 2022 році Сумщина активно долучилася до конкурсного відбору, але війна, яку розв’язала росія проти мирного населення України, внесла свої корективи і в процес визначення найкращих у сфері охорони здоров’я. Конкурсний відбір було відтерміновано. Тому вперше за весь час існування Відзнаки Поважною Радою було ухвалене рішення започаткувати нагороду у вигляді Почесної грамоти «Ордену святого Пантелеймона» – «За самовіддане служіння українському народу, мужність і стійкість у боротьбі за свободу й незалежність України» та відзначити цією нагородою медичних працівників, медичні колективи та волонтерів.

Як повідомила голова Регіональної ради Сумської області Валентина ДОМІНАС, радою було отримано 47 пропозицій кандидатур від 20 медичних закладів області та громадських організацій, у тому числі дев’ять колективів. Вона додала, що Регіональна рада ухвалила рішення про нагородження Почесною грамотою «Ордену святого Пантелеймона» від Сумщини 13 кандидатур та п’ять колективів.

Вручив Почесні грамоти «Ордену святого Пантелеймона» голова Поважної ради Василь КНЯЗЕВИЧ, який подякував кожному жителю області за оборону всієї України, адже завдяки мужності оборонців Сумщини ворогу не вдалося пройти далі.

Міський голова Олександр Лисенко висловив свою повагу Василю Князевичу та подякував тим, хто брав участь в організації вручення цієї грамоти. Він привітав усіх із Днем Конституції України та сказав, що дуже символічно, що захід такого масштабу проводиться в такий важливий день.

Насамкінець очільник громади вручив голові Поважної ради історико-історичний альбом «Суми. Вулицями старого міста».

СМР

Общество
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