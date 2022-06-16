На Сумщині вогнеборці ліквідували масштабне загоряння в житловому секторі (відео) 28 червня о 18:21, на лінію екстреного виклику 101, надійшло повідомлення про загоряння по вул. Миру в с. Пирогівка, Шосткинського району.

Про пожежу повідомив випадковий перехожий, який побачив охоплену полум’ям покрівлю житлового будинку. На місце події було направлено черговий караул 7-ї державної пожежно-рятувальної частини та місцеву пожежну команду с. Собич.

По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено покрівлю та перекриття житлового будинку на площі до 90 кв. м, стіни на площі до 24 кв. м, покрівлю та перекриття двох господарчих споруд, розташованих впритул до будівлі, покрівлю та перекриття гаражу на площі до 40 кв. м, особисті речі, меблі та мотоцикл «Урал». Утворилась загроза подальшого поширення вогню на весь житловий будинок та гараж. Для безперебійної подачі води на гасіння пожежні автоцистерни довелось до заправляти від пожежного гідранта, який був розташований на відстані 60 м від осередку горіння.

О 19:17 загоряння локалізували, а о 22:49 – витративши на гасіння майже 80 тонн води, повністю ліквідували.

Всього на гасіння було залучено 2 одиниці спеціальної техніки та12 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій і 1 автомобіль та 2 працівники місцевої пожежної команди с. Собич.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області